بالذكرى الـ16 لرحيل ياسر عرفات.. خريطة بالوقفات والمسيرات والمهرجانات الفلسطينية لإحياء الذكري

تمر اليوم الأربعاء الذكري الـ16 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتحيي فلسطين ذكري وفاته بـ وقفات ومسيرات ومهرجانات وغيرها.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني يستعد لإحياء ذكري رحيل ياسر عرفات بفعاليات وطنية مختلفة بالقرب من مقر الرئاسة الفلسطينية بجوار ضريحه بمدينة رام الله.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب شرق بيت لحم في ذكرى استشهاده، وأصيب عدد من الطلبة بمدرسة "ذكور تقوع الثانوية" بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال قمعها للمسيرة.

ودعت القوى الوطنية الفلسطينية لمحافظة رام الله والبيرة، إلى أوسع مشاركة شعبية في إحياء الذكرى السادسة عشرة لرحيل القائد الشهيد ياسر عرفات اليوم أمام ضريح الشهيد الساعة الرابعة والنصف مساء.

وأعلنت حركة التحرير الوطني فتح إقليم رام الله إنه سيتم تنظيم فعالية معرض للصور في سلود الساعة الثالثة مساء، وفي بيتونيا ستكون هناك مسيرة حاشدة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وينظم إقليم القدس بتاريخ 14/11/2020 يوم السبت مسيرة مركزية في الرام وسيكون التجمع عند دوار سبيتاني الساعة الثالثة من بعد الظهر.

ويقيم إقليم اريحا مهرجان احتفالي اليوم امام بلدية اريحا الساعة الحادية عشرة .

وسيتم عقد ندوات سياسية عن حياة الشهيد ابو عمار ابتداءً من يوم 15-20/11/2020 .

وستخرج مسيرة جماهيرية حاشدة من اقليم وسط الخليل، واقليم يطا في اقليم جنوب الخليل الساعة الحادية عشر صباحًا في ساحة مدرسة ذكور الرازي والاتجاه نحو وسط المدينة.

وسيتم تنظيم مهرجان بتاريخ 12/11/2020 يوم الخميس في مدرسة بنات يطا الثانوية الساعة الحادية عشر ظهرًا وفي اقليم شمال الخليل سيكون هناك نشاطات متنوعة في مختلف المناطق .

وسيقيم اقليم جنين معرض صور في البلدة القديمة، السبت 14/11/2020 ومهرجان مركزي في جامعة القدس المفتوحة واخيرًا يوم الاحد 15/11/2020 بطولة كروية.

سيتم تنظيم فعالية احياء الذكرى باقليم سلفيت في الاذاعة المدرسية ومعرض صور في مدارس المحافظة ومسير عسكري للشبيبة الثانوية للبنات في كفر حارس.

وسيتم وضع حجر الاساس لانشاء ميدان الشهيد ياسر عرفات في سلفيت وفي الساعة الرابعة مساء مسير عسكري للشبيبة الثانوية في منطقتي مردة وجرافات، والخامسة مساء سيتم توزيع بيان الحركة وقراءته عبر سماعات المساجد .

وسيتم تنظيم مسيرة مركزية باقليم طوباس في عين البيضاء في الأغوار الشمالية بالشراكة مع التربية والتعليم والفصائل ومؤسسات وفعاليات الاقليم الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وستخرج يوم السبت 14/11/2020 مسيرة مشاعل تجوب شوارع طوباس إضافة إلى أنشطة زراعة الأشجار وزيارات اسر الشهد طيلة أيام الأسبوع.

وسيتم تنظيم أنشطة مدرسية بإقليم قلقيلية في الإذاعة المدرسية بالتعاون مع التربية والتعليم وراديو نغم ويليه اليوم الخميس سيكون تنظيم فعالية معرض صور في مدرسة الشارقة ويوم الجمعة بتاريخ 13/11/2020 سيتم حشد مسيرة كفر قدوم المركزية.