العرب ينعون رئيس وزراء البحرين

أعلن نبيل الحمر، المستشار الإعلامي لملك البحرين، عن وفاة خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء . دشن عدد من رواد السوشيال ميديا #البحرين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التوال الاجتماعى في مصر وعدد من الدول العربية ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

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