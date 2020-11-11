انفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إصابة شخص إثر انفجار في العاصمة أديس أبابا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن انفجارا وقع تحت جسر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما أسفر عن إصابة رجل.

ولا توجد أي إشارات أو دلائل على أن الانفجار مرتبط بالصراع في إقليم تيجراي من قبل الجيش الإثيوبي، والتي تمت بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

وقال المتحدث لـ"رويترز" إن الرجل فقد ساقه.

وكانت الإذاعة الحكومية الإثيوبية "فانا"، أعلنت أمس، الثلاثاء، مقتل 550 شخصًا من قوات الحكومة المحلية بإقليم تيجراي، في هجمات الجيش الإثيوبي على الإقليم.

وقالت الإذاعة الإثيوبية، إن الجيش الإثيوبي تمكن من قتل 29 عنصرًا من القوات الخاصة، فيما استسلم عدد آخر من قوات تيجراي، دون أن تذكر أي خسائر من جانب قوات الجيش الإثيوبي.

من جانبها، قالت الحكومة السودانية، إن مئات الفارين من القتال في إثيوبيا نزحوا إلى الأراضي السودانية.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، عبرت الحدود السودانية، أمس الأول، الاثنين، أول تدفقات المتأثرين بالصراع الدائر داخل إثيوبيا بين جماعات إقليم تيجراي التي تمردت على الجيش وقيادته في أديس أبابا.