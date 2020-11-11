المعاملة الخاصة ممنوعة.. العائلة المالكة في بريطانيا تنتظر في قائمة لقاح كورونا

تستعد هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، للحصول على لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، لتوزيعه على المرضى والأطقم الطبية قبل أعياد الميلاد.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، سيكون هناك أولوية في اختيار الأشخاص المقرر إعطاؤهم الجرعات، فستكون متاحة للمقيمين في دور الرعاية، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والمهنيين الصحيين العاملين في الخطوط الأمامية.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لصحيفة "تليجراف" البريطانية، إن الملكة إليزابيث الثانية وبقية العائلة المالكة سيتم وضعهم في قائمة الانتظار للحصول على لقاح كورونا، وحتى رئيس الوزراء بوريس جونسون سيتعين عليه انتظار دوره.

وأضاف: "لن يحصل أي شخص على "علاج خاص" عند الحصول على لقاح من قبل هيئة الخدمات الصحية".

وكشفت إرشادات من اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI)، إن المرضى في دور الرعاية والأطقم الطبية سيكون لهما الأولوية وسيتم وضعهما على رأس قائمة الانتظار.

وسيكون أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في قائمة الانتظار، بما في ذلك الملكة البالغة من العمر 94 عامًا أي ستكون في المجموعة الثانية.

يلي ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والبالغون المعرضون لمخاطر صحية عالية تحت سن 65.

وسيكون الأمير تشارلز، البالغ من العمر 71 عاما، في المجموعة الرابعة، أما رئيس الوزراء بوريس جونسون البالغ 56 عاما، في المجموعة التاسعة التي تزيد عن 56 عاما، والأمير وليام حفيد الملكة، 38 عاما، في المجموعة الأخيرة.

وكان كل من أمير ويلز الأمير تشارلز، ورئيس الوزراء بوريس جونسون ودوق كامبريدج ويليام أصيبوا جميعا بالفيروس، لكن العلماء ما زالوا غير متأكدين من حقيقة اكتساب المناعة منه.

وتأتي تلك الأنباء في أعقاب تصريحات العلماء، باقتراب عودة الحياة إلى طبيعتها في بريطانيا في الربيع المقبل.