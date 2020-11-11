موضوع اللاجئين قضية مفتعلة.. الأسد: تاريخ سوريا يخلو من هجرة جماعة

افتتح الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين المنعقد في دمشق.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أكد الأسد أن موضوع اللاجئين في سوريا هو قضية مفتعلة حيث أن تاريخ سوريا يخلو من هجرة جماعية.
وقال الرئيس السوري إن الأغلبية الساحقة من السوريين في الخارج يرغبون بالعودة إلى بلدهم؛ مؤكدا أن حكومته تقوم بالفعل على عودة كل لاجئ يرغب بالمساهمة في بناء وطنه.
وأشار الأسد إلى أن هناك بعض الدول تقوم بمنع هؤلاء اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم.
وأضاف: "الحكومات التي عملت بجد لنشر الإرهاب لا يمكن أن تكون هي نفسها السبب والطريق لعودتهم إلى وطنهم".
وأوضح الأسد أنه في عام 2014 وحين بدا أن سوريا في طريقها للاستقرار تم تحريك "داعش".
وأعرب الرئيس السوري عن ثقته الأسد في أن يخلق مؤتمر الاجئين بدمشق الأرضية المناسبة للتعاون من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية.
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