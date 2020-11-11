عروض مكتبة جرير خصومات علي أجهزة المحمول ومواد تنظيفها تصل إلي 20%

عروض مكتبة جرير خصومات هائلة لا يفوتكم العروض على مواد تنظيف الكمبيوتر والجوال بخصومات كبيرة من مكتبة جرير، بكل فروعها داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك خصومات مكتبة جرير الرائعة على سبورات الكتابة ولوازمها، لتسهيل الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد. عروض مكتبة جرير مواد تنظيف الكمبيوتر والجوال عروض مكتبة جرير علي بانزر جلاس رش مرتين يومياً، Cleaning Spray 8 ml + 100، طقم تنظيف للجوال، سعر العبوة (89)ريال سعودي. فور كلين Screen Cleaning Tissue, 50 Pieces مجموعة تنظيف للشاشة ،21 X 12.7 cm Cleaning Tissue، أبيض، سعر العبوة (19)ريال سعودي. ايداتا Cleaning Wipes،100 Pieces مسحات تنظيف، اللون أبيض، سعر العبوة(25)ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية فور كلين Cleaning Solution with Microfiber Cloth and Cleaning ،Tissue مجموعة تنظيف للشاشة، سعر العبوة(39)ريال سعودي. اي سينشري 5 سينتس Lavender Fragrance Gel;Microfibre Cloth;Brush ، مجموعة تنظيف متعددة الأغراض، 150 X 180 mm Cloth ، أبيض/أرجواني، سعر العبوة(25)ريال سعودي. فور كلين كلين اند ستاند 15 ml Screen Cleaner;15 X 18 cm Ultra Soft Microfiber Cloth، مجموعة تنظيف للشاشة، سعر العبوة(19)ريال سعودي. عروض مكتبات جرير الأسبوعية وينر تويز، سبورة رسم يدوية سحرية، مزدوجة الوجهين، حامل أنشطة، ألوان متنوعة، سعر الوحدة (115)ريال سعودي. وينر تويز لوح، بوجهين، الكل في واحد، حامل أنشطة، ألوان(أبيض/أسود)، سعر الوحدة (209)ريال سعودي. جوفي طباشير ملونة، ألوان متنوعة، عدد عشر قطع، سعر العبوة(5)ريال سعودي. سارجينت أَرت، طباشير ملونة، ألوان متنوعة، عدد 12 قطعة، سعر العبوة(5.5)ريال سعودي. سبورة بيضاء مغناطيسية، الأرقام العربية، مقاس 9 بوصة، 12 بوصة، سعر الوحدة(10)ريال سعودي. عروض جرير علي الأجهزة المحمولة ابل ماك بوك برو 13 بوصة انتل كور أي 5 بمميزاتها الفريدة بذاكرة 512 جيجا ب9500 ريال. لاب توب اسوس 502 15.6 بوصة انتل كور 9 6 جيجا مع نظارة الفور دي الواقع الافتراضي ب6500 بدل 7600 ريال. اسوس لاب توب للألعاب الإلكترونية الجيل ال9 8 جيجا ب16400 ريال. أسوس لاب توب محمول العاب الكرتونية انتل كور 9 جى فورس 2070 سعة 8 جيجا مع نظارته للواقع الافتراضي ب10900 ريال. روج ستريكس اسوس 15.6 بوصة انتل كور 10 سعة 6 جيجا بالنظارة ب6900 ريال. روج ستريكس اسوس 15.6 بوصة انتل كور 10 سعة 8 جيجا ب8200 ريال. عروض مكتبة جرير مواد تنظيف الكمبيوتر والجوالتخفيضات مكتبة جرير الأسبوعيةعروض مكتبات جرير الأسبوعيةعروض جرير علي الأجهزة المحمولة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض مكتبة جرير خصومات علي أجهزة المحمول ومواد تنظيفها تصل إلي 20% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.