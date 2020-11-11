4 قتلى بتصادم قارب تركي وناقلة يونانية

قتل 4 أشخاص كانوا على متن قارب صيد تركي وفقد شخص آخر، الأربعاء، في حادث تصادم مع سفينة ناقلة يونانية في البحر المتوسط، قبالة سواحل تركيا.
وقال مسؤولون إن قارب الصيد انقلب إثر اصطدامه بالناقلة، مما أدى إلى سقوط ضحايا، فيما لم يعرف على الفور سبب الحادث.
وأعلن خفر السواحل التركي إن الحادث بين قارب الصيد "بولاتباي" وسفينة "أفسس" التي ترفع العلم اليوناني، وقع فجرا على بعد نحو 15 ميلا بحريا من ساحل كاراتاس في مقاطعة أضنة.
وتم إطلاق عملية بحث وإنقاذ شملت 3 زوارق لخفر السواحل وفريق غواصين، بعد وقت قصير من فقد الاتصالات مع القارب.
وقال مكتب حاكم أضنة في بيان إن خفر السواحل انتشلوا في وقت لاحق 4 جثث، وما زالوا يبحثون عن شخص خامس.
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