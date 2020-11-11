مصرع شخص وجرح 7 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

قالت السلطات المحلية إن شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار من مركبة متحركة في ملعب لكرة السلة في تامبا بولاية فلوريدا ليل الثلاثاء.

ويعتقد المحققون أن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يستقلون سيارة ذات نوافذ مظللة أطلقوا عدة طلقات أثناء مرورهم بالقرب من ملعب لكرة السلة.

وأفاد فرع تابع لـ ABC بأن إطلاق النار لم يكن عشوائيا وأن المجموعة كانت مستهدفة.

وقال أحد الضباط إن رجلا يبلغ من العمر 36 عاما توفي متأثرا بجروح بعد وصوله إلى المستشفى، في حين أن ضحيتين أخريين في حالة حرجة وخمسة في حالة مستقرة. وقال فرع ABC إن جميع الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عاما.

وكان محققو مقاطعة هيلزبره يحاولون تحديد الدافع وراء الهجوم.

وقال الضابط تشاد كرونيستر في بيان "فقدنا حياة الليلة بسبب أعمال عنف لا معنى لها".

وأضاف "نهدف إلى إعادة السلام إلى هذا المجتمع وسنواصل قمع من يتسببون في الأذى".