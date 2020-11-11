السفير السعودي لدى القاهرة ينعي رئيس الوزراء البحريني بهذه الكلمات

نعى السفير السعودي بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذى وافته المنية اليوم الأربعاء بمستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السفير السعودي فى نعيه، " أخلص التعازى أرفعها لمملكة البحرين الحبيبة ملكًا وحكومة وشعبًا فى وفاة سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان ..سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن خدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية خير الجزاء".

وأعلن الديوان الملكي البحريني، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية، إنه بأمر من جلالة الملك، نعى الديوان الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي أسبوعا وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بعد وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.

كما أعلن المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر": "وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء".

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.