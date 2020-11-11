قرقاش ناعيا رئيس الوزراء البحريني: رجل من رجال الخليج التاريخيين

نعى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "رحل عنا اليوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. رجل من رجال الخليج التاريخيين".

وأضاف: "خالص آيات العزاء إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعموم أسرة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الراحل الكبير.رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الديوان الملكي البحريني، أعلن صباح اليوم، الأربعاء، عن وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الحداد الرسمي أسبوعا وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بعد وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.