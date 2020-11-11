روسيا تعلن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بنسبة 92%

أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات لمرحلة الثالثة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، أظهر لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك V" فاعلية بنسبة 92 في المائة بناءً على التحليل المؤقت الأول الذي تم الحصول عليه بعد 21 يومًا من تلقي المتطوعين للحقنة الأولى، وفقا للبيان الصحفي المنشور في الحساب الرسمي للقاح على تويتر.

ويشارك ما يصل إلى 40 ألف متطوع حاليًا في المرحلة 3 من التجارب السريرية العشوائية جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح. وقد تلقى بالفعل أكثر من 20000 منهم المكون الأول من اللقاح ، بينما تلقى أكثر من 16000 متطوع الجرعتين الأولى والثانية.

واعتبارًا من 11 نوفمبر، لم يتم تحديد أي أحداث سلبية غير متوقعة كجزء من البحث. بعض الذين تم تطعيمهم تعرضوا لأحداث ضارة طفيفة قصيرة المدى مثل الألم في موقع الحقن والمتلازمة الشبيهة بالإنفلونزا بما في ذلك الحمى والضعف والتعب والصداع''.

وستستمر مراقبة المتطوعين لمدة ستة أشهر، وبعد ذلك سيتم تقديم التقرير النهائي، بحسب البيان الصحفي.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم لـ كوفيد-19،"سبوتنيك V"، في 11 أغسطس. ,تم تطويره من قبل معهد أبحاث غمالي وتم إنتاجه بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF).

وكانت التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح جارية في روسيا، تم الإعلان أيضًا عن التجارب في الإمارات العربية المتحدة والهند وفنزويلا وبيلاروسيا.