سلطان عُمان يعزي ملك البحرين والرئيس الفلسطيني: تغمدهما الله بواسع رحمته

بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة المغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين.

وأعرب سلطان عُمان خلال البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه ملك مملكة البحرين، داعيًا الله تعالى أن يسبغ على الفقيد من واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ويلهم الملك وأسرته والشعب البحريني الشقيق الصبر والسلوان، وأن لا يريهم المولى مكروهًا في عزيز من بعـده.

كما بعث السلطان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة أخرى إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في وفاة المغفور له الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأعرب سلطان عُمان في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.