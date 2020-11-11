انطلاق جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، في مركز تابع لـ"اليونيفيل" في رأس الناقورة، برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أمريكية للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، ممثل عن الأمم المتحدة في لبنان في حضور الوسيط الأمريكي.
وقدّم الوفد اللبناني على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقا لقانون البحار المعترف بها، ويتشبث بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومترًا مربعًا.
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