مثواه الأخير.. تعرف على مكان دفن صائب عريقات

يدفن جثمان كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، في أريحا وذلك بعد إقامة مراسم تشييع عسكرية له في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وتوفي عريقات عن عمر يناهز 65 عاما في مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونقل جثمانه إلى أحد المستشفيات الفلسطينية قرب رام الله، وستنظم له جنازة عسكرية في المقاطعة مقر الرئاسة قبل مواراة جثمانه ظهرا في مدينة أريحا حيث أقام معظم حياته.
وتتزامن مراسم تشييع عريقات اليوم الأربعاء مع إحياء الذكرى السادسة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.
ونعت الرئاسة الفلسطينية عريقات معلنة الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن إن وفاة كبير المفاوضين الفلسطينيين «خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا».
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