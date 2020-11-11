بث مباشر لجنازة صائب عريقات

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان كبير المفاوضين الفلسطينيين أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات قبل نقله إلى مدينة أريحا. ويوارى جثمان صائب عريقات بعد إقامة مراسم تشييع عسكرية له في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وتوفي عريقات عن عمر 65 عاما، في مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس، من جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونقل جثمان عريقات إلى أحد المستشفيات الفلسطينية قرب رام الله، وستنظم له جنازة عسكرية قرب مقر الرئاسة الفلسطينية عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي، قبل مواراة جثمانه ظهرا في مدينة أريحا حيث أقام معظم حياته.

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