قرقاش ناعيا رئيس وزراء البحرين: رجل من رجال الخليج التاريخيين

نعى أنور قرقاش، وزير الخارجية الإماراتي، رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وغرد أنور قرقاش عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "رحل عنا اليوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. رجلً من رجال الخليج التاريخيين.. خالص آيات العزاء إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعموم أسرة آل خليفة الكرام وشعب مملكة البحرين الشقيقة بوفاة الراحل الكبير.. رحمه الله وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الديوان الملكي البحريني صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية صباح اليوم في أمريكا بمستشفى مايو كلينك الأمريكي.