ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن اليوم الأربعاء، وأعضاء القيادة الفلسطينية، نظرة الوداع الأخيرة على جثمان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وبدأت قبل قليل، مراسم تشييع جثمان عريقات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وسيتم نقله إلى محافظة أريحا ظهرًا، ليتم الصلاة عليه وموارته الثرى.
وتوفي صائب عريقات، أمس الثلاثاء بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 65 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النظرة الأخيرة.. أبو مازن يودع جثمان صائب عريقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.