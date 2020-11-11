النظرة الأخيرة.. أبو مازن يودع جثمان صائب عريقات

ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن اليوم الأربعاء، وأعضاء القيادة الفلسطينية، نظرة الوداع الأخيرة على جثمان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبدأت قبل قليل، مراسم تشييع جثمان عريقات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وسيتم نقله إلى محافظة أريحا ظهرًا، ليتم الصلاة عليه وموارته الثرى.

وتوفي صائب عريقات، أمس الثلاثاء بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 65 عاما.