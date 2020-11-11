زيوت الطبخ تعرفي على أفضل الزيتوت التي يمكن استخدامها في الطهي

هناك العدي من زيوت الطبخ بأنواع مختلفة وأشكال ونكهات متنوعة منتشرة في الأسواق حيث تحتار ربة المنزل في الاختيار بين كل تلك الأنواع المختلفة فمن المهم اختيار نوع صحي وأقل ضرراً بين أنواع الزيوت فبعض الزيوت قد تسبب أمراض خطيرة منها أمراض القلب والأوعية الدموية وأيضاً السرطان لذلك لابد من حسن الاختيار، تابعنا في هذا المقال فقد فرنا قائمة بأفضل الزيوت المتاحة في الأسواق والتي يمكن استخدامها دون ضرر.

زيوت الطبخ أهم الزيوت المتاحة في الأسواق:

ينصح الأطباء دائماً باستخدام زيوت قليلة الدهون وذلك للحفاظ على صحة الجسم ومن أهم تلك الزيوت المتوفرة في الأسواق:

زيت الزيتون:

يعد هذا الزيت من أهم وأشهر أنواع الزيوت النباتية النافعة على الإطلاق فهو آمن تماماً على مرضى السكر والضغط ومرضى القلب حيث ينصحهم الأطباء بإضافته إلى جميع الوصفات والأطعمة ،كما أنه زيت مفيد يمكن إضافته إلى السلطة لإعطاء طعم لذيذ ويستخدم أيضاً في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر.

زيت عباد الشمس:

يحتوي هذا النوع من الزيوت على دهون أحادية غير مشبعة لا تسبب رفع الكوليسترول في الجسم أو تراكم الدهون في الدم وزيادة الوزن ،بالغضافة إلى ذلك يحتوي هذا الزيت على فيتامين هاء الهام لبشرة نضرة وصحية.

يحتوي زيت عباد الشمس على مواد مضادة للأكسدة تكافح الشوارد الحرة في الجسم والتي تسبب تلف الخلايا وتنشيط نمو الخلايا السرطانية وتسبب أمراض القلب.

زيت الكانيولا:

زيوت الطبخ المغذية والمفيدة للجسم:

يحضر زيت الكانيولا ويستخلص من اللفت المعدل وراثياً ويمكن استخداه بكل أمان في عملية الطهي ،هذا الزيت يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم أهمها الأوميجا 3 والهامة لصحة العقل وتنشيط الذاكرة وتقويتها خاصة للأطفال.

زيت اللوز:

من الزيوت الغير مشبعة بالدهون الرائعة التي يمكن استخدامها بكل حرية في عملية الطهي كما يمكن رفع درجة حرارته إلى حرارة عالي للغاية تصل إلى 495 درجة مئوية دون أن يفسد أو يسبب خطورة على الصحة ،كما أنه لا يسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم ومفيد للبشرة ومنع حب الشباب.