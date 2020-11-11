نتائج أولية غير رسمية للفائزين في الطفيلة .. اسماء

دوت الخليج :- اعلن رئيس لجنة الإقتراع والفرز لدائرة الطفيلة الإنتخابيــــة النتائج الأوليـــــة غير الرسميــــــة في محافظـة الطفيلة . وتاليا اسماء الفائزين : محمد المرايات 2251 اسامة القوابعة 2159 عبدالله عيال عواد 3387 محمد السعودي 3185 اسلام الطبشات 1926

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