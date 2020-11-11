نعى محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات، رئيس وزراء البحرين الذي توفي صباح اليوم، الأربعاء.

ونشر محمد بن راشد صورة الملك حمد وآل خليفة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام ": "تعازينا لشقيقنا ملك البحرين .. ولأهلنا في البحرين الحبيبة في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة .. مسيرة ممتدة في خدمة بلده .. ورحلة تنموية ساهمت في صياغة تاريخ البحرين الحديث.. نسأل الله له الرحمه والمغفرة ولأهلنا في البحرين الصبر والسلوان. ونعى الديوان الملكي البحريني صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية صباح اليوم في أمريكا بمستشفى مايو كلينك الأمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن راشد ناعيا رئيس وزراء البحرين: صاحب مسيرة ممتدة في خدمة بلده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.