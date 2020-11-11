تتضمن 50 مقاتلة F35.. أمريكا توافق رسميًا على صفقة أسلحة كبيرة لـ الإمارات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة وافقت رسميًا على بيع الإمارات أسلحة من الجيل الأحدث، خصوصًا خمسين مقاتلة شبحًا من طراز F35 تثير قلق إسرائيل.

وقال الوزير الأمريكي، في بيان، إن الصفقة التي "تنسجم" وفق قوله مع التزام واشنطن "الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل" في المنطقة، تشمل أيضًا 18 طائرة مسيرة من طراز أم كيو-9 "ريبر".

وأكد بومبيو أن "قرار الإمارات التاريخي بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقات ابراهام يوفر فرصة فريدة لتغيير المشهد الاستراتيجية للمنطقة في شكل إيجابي".

وأضاف: "أعداؤنا، وخصوصًا إيران، يعلمون ذلك ولن يتراجعوا البتة عن محاولة منع هذا النجاح المشترك".

والصفقة التي أعلنت، تشمل خمسين مقاتلة F35 بقيمة 10,4 مليارات دولار، و18 طائرة مسيرة مسلحة من طراز ام كيو-9 بقيمة 2,97 مليار دولار وذخائر جو-جو وجو- أرض تناهز قيمتها عشرة مليارات دولار.