الاستخبارات العراقية: القبض على قيادي بتنظيم "داعش" في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على قيادي بتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك.
وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت دوريات "مفارز" وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفقًا لأحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لتنظيم (داعش) الإرهابي.
وأشارت إلى أن الإرهابي عمل ضمن ما يسمى ديوان الحسبة لقاطع كركوك، وقد تم إلقاء القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص ومقاطعة المعلومات ومداهمة داره في قرية "تل عيد" ضمن ناحية الرياض بمحافظة كركوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
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