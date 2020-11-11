ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار.. تفاصيل

ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لكورونا في ظل تزايد الإصابات الجديدة بالفيروس، ما يعزز الرهان على دعم اقتصادي أكبر.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1878.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1876.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس، الثلاثاء، إن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا يهدد بإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وإن ثمة حاجة لمزيد من المساعدات الحكومية المركزة.

ونزل الذهب 4.6% في التعاملات الفورية يوم الاثنين، وهي أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس، وذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية فايزر أن لقاحها لكورونا فعال بنسبة تفوق 90 % بحسب نتائج تجارب أولية، ما دعم الإقبال على المخاطرة.

لكن هذه الانفراجة سلطت الضوء على تحديات لوجيستية لتوزيع مئات الملايين من الجرعات حين تصبح متاحة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 24.29 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 885.45 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2463.64 دولار.