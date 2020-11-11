رئيسة اليونان بعد لقاء السيسي.. اتفاق الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا علامة فارقة في العلاقات بين البلدين

استقبلت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بحفاوة بالغة حيث أقيمت مراسم الاستقبال وتم استعرض الحرس الرئاسي اليوناني قبل اجتماعهما معا بالقصر الرئاسي في أثينا.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قالت ساكيلاروبولو، في تعليقاتها عقب لقاء نظيرها المصري، إنه تم مناقشة التصعيد التركي الخطير والانتهاكات المستمرة في المتوسط والمنطقة بأكملها.

وأكدت الرئيسة اليونانية، أن اتفاق أغسطس الذي يحدد الحدود البحرية بين اليونان ومصر كان "علامة فارقة" للعلاقات الثنائية وكذلك للمنطقة الأوسع.

و في 6 أغسطس الماضي، وقع وزيرا خارجية مصر واليونان اتفاقية الترسيم الجزئي لمنطقة اقتصادية خالصة بين البلدين في القاهرة.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن أثينا تعتبر وصول الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى البلاد، مساء الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيرته كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وسط تفشي جائحة عالمي، مؤشرا على ربيع حقيقي في العلاقات بين البلدين.

وجدير بالذكر أن الرئيس السيسي ذهب الى اليونان مرتين قبل ذلك ولكنهما ليستا زيارات رسمية حيث كانت من ضمن القمم الثلاثية التي تعقد بين اليونان وقبرص، ولكن هذه الزيارة جاءت لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الاقليمية.