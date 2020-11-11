ذكر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفقَا لنتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة.
وأوضح الصندوق - في تقرير أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الأربعاء، أن فعالية اللقاح بلغت 92%، واستند الحساب إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح.
وأضاف أنه تم إثبات الفعالية بناءً على تحليل البيانات المؤقتة الأول بعد 21 يومًا من تلقي المتطوعين التحصين الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر: لقاح سبوتنيك V يسجل فعالية بنسبة 92% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.