الصندوق الروسي للاستثمار المباشر: لقاح سبوتنيك V يسجل فعالية بنسبة 92%

ذكر الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفقَا لنتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة.

وأوضح الصندوق - في تقرير أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الأربعاء، أن فعالية اللقاح بلغت 92%، واستند الحساب إلى توزيع 20 حالة مؤكدة جرى تحديدها في مجموعة الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح.

وأضاف أنه تم إثبات الفعالية بناءً على تحليل البيانات المؤقتة الأول بعد 21 يومًا من تلقي المتطوعين التحصين الأول.