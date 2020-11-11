العودة لسياسة الاغتيالات.. إسرائيل توجه تحذيرًا لحركة الجهاد

ذكر موقع "نيوز وان" العبري اليوم الأربعاء أن إسرائيل وجهت تحذيرًا لحركة الجهاد الفلسطينية مفاده بأن تنفيذ هجمات انتقامة سيؤدي إلى العودة لسياسة الاغتيالات لكبار قادة حركة حماس والجهاد. وعزز الجيش الإسرائيلي نظام الدفاع الجوي على الحدود المحاذية مع قطاع غزة، تحسبًا من إطلاق الصواريخ. وتشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية، بأنه سيتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في الذكرى الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مواجهات في الضفة الغربية، في أعقاب تشييع جثمان الدكتور صائب عريقات.

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