رئيس الإمارات يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خليفة بن سلمان

بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تعزية مماثلتين إلى ملك البحرين.
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