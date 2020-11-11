النمسا: حراسة مشددة على وزير الداخلية.. ومصادرة 25 مليون يورو من أموال الإخوان الإرهابية

فرضت قوات مكافحة الإرهاب في النمسا، اليوم الأربعاء، حراسة مشددة على كارل نيهمر وزير الداخلية بعد تلقيه تهديدات بالقتل هو وزوجته وابنيه عبر الإنترنت من عناصر إرهابي.

وقالت مصادر أمنية نمساوية، اليوم الأربعاء، أن مداهمات بؤر جماعة الإخوان الإرهابية في الولايات النمساوية المختلفة أسفرت عن حصر مبالغ نقدية قدرها 25 مليون يورو نقدا وتم مصادرتها.

وأوضحت المصادر، اليوم الأربعاء، أن الحملات الأمنية بدأت أول امس الاثنين وتم خلالها مداهمة 60 شقة سكنية وناد ومحل تجاري وتم القبض على 30 مشتبهًا بهم أثناء تفتيش المنازل.

وذكرت المصادر أن هذه الأموال تخص منظمات إرهابية وإجرامية وتستخدم في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتهديد أمن الدولة في النمسا .

ونقلت المصادر عن مكتب المدعي العام في مدينة جراتس النمساوية " والتي تضم أكبر تجمع من جماعة الإخوان " تأكيده أن عمليات تفتيش المنازل لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا يوم الاثنين قبل الماضي .