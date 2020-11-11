قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأربعاء/، 12 فلسطينيا من الضفة، واستدعت أربعة آخرين بينهم أمين سر حركة "فتح"، ومدير نادي الأسير في القدس.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال مواطن من القدس، واستدعت أربعة مواطنين آخرين للتحقيق، كما اعتقلت مواطن آخر خلال تواجده عند مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.
كما استدعت سلطات الاحتلال، كلا من أمين سر حركة "فتح" شادي المطور، وعضو إقليم "فتح" في القدس عاهد الرشق، ومدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، والشاب رائد حجازي، للتحقيق معهم.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين خلال مداهمات نفذتها في مخيم الفوار، وبلدة سعير جنوب شرق الخليل، وفي رام الله اعتقلت ستة مواطنين، بينهم سيدة.
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