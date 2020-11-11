الجيشان الصيني والأمريكي يبدآن اجتماعات حول الإغاثة من الكوارث ومكافحة.. كورونا

عقد ممثلون عن الجيشين الصيني والأمريكي اليوم الأربعاء اجتماعا عبر الفيديو ضمن سلسلة اجتماعات، لتشارك الخبرات حول المساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - في بيان اليوم - أن الحدث - الذي يستمر 3 أيام - سيغطي موضوعات من بينها المشاركة العسكرية في مكافحة الفيضانات والأعاصير، والوقاية من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، إلى جانب التعاون العسكري - المدني.
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