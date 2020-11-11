فضيحة فحص المسافرات بمطار حمد.. تحذير شديد اللهجة من أستراليا لـ قطر

جددت وزيرة خارجية أستراليا، ماريس باين، اليوم الأربعاء، مطالبة كانبيرا برد قطر بشأن الانتهاكات الصارخة التي وقعت بحق مسافرات بمطار حمد الدولي في الدوحة.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت باين إن أستراليا ستنظر في الخطوة التالية عند استلام تقرير قطر بشأن الانتهاكات.

وأضافت الوزيرة الأسترالية: "القطريون يدركون مدى قلقنا عما حدث في مطار حمد".

وأكدت باين أن هناك تحقيقا بشأن ما جرى في مطار حمد محذرة من أن الحكومة الأسترالية تأخذ الأمر بصرامة.

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن 13 سيدة أسترالية تم إخضاعهن لتفتيش دقيق وفحص "مهبلي" في مطار حمد الدولي بالدوحة، على خلفية العثور على جثة رضيع بحمام طائرة كانت متجهة إلى سيدني.

وبدورها، أصدرت الحكومة القطرية، بيانًا ذكرت فيه، أن قطر تؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة؛ كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة.

وأعربت قطر عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر، ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.

وتعهدت الدوحة بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، موضحة أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الأطراف المعنية.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا آخر كان مفاده أن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا بنظيرته الأسترالية ماريس باين، ناقشا خلاله تفاصيل الحادث.

وقال البيان إن الوزير القطري أعرب عن "تعاطفه العميق مع المسافرات المتأثرات بالتفتيش في المطار وجدد اعتذار دولة قطر لهن".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "الحادثة تعد انتهاكًا لقوانين وقيم دولة قطر، وأنه تمت إحالة المسئولين المعنيين إلى النيابة العامة".