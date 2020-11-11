سيخلده التاريخ بأحرف من نور.. رئيس البرلمان العربي ينعى رئيس الوزراء البحريني

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والأسرة الحاكمة الكريمة وشعب وحكومة وبرلمان مملكة البحرين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء "رحمه الله"، الذي وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين والأمة العربية والعالم بأسره فقد برحيل المغفور له بإذن الله تعالى قامة كبيرة من قامات الأمة العربية وشخصية مُلهِمة في تاريخ مملكة البحرين والأمة العربية والعالم، كرس حياته خدمةً لمملكة البحرين وشعبها الكريم الذي عاش في وجدانه يدافع عن مصالحه وحقوقه ومكتسباته ويبادر إلى معالجة التحديات وتجاوز المعوقات التي تقف أمام احتياجاته، وستظل بصمات وإسهامات وإنجازات الفقيد رحمه الله على جميع المستويات يشهد لها الجميع والتي أكدتها المكانة الرفيعة التي حظي بها سموه في قلوب جميع البحرينيين عرفانًا بما قام به رحمه الله لصالح الوطن وأبنائه على مدار تاريخه الحافل بالإنجازات في حب الوطن والمواطن والسهر على راحته.

وقال رئيس البرلمان العربي: "إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز تاريخ الفقيد الزاخر بالمواقف المُشرفة التي سيُخلدها التاريخ بأحرفٍ من نور من أجل تنفيذ مشروع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، الإصلاحي وتعظيم الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات من خلال استراتيجيات ومشروعات تنموية أسهمت في تحقيق مكتسبات وطنية في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين".

وسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ملك مملكة البحرين وسمو ولي العهد والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب البحريني الصبر والسلوان.