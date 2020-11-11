رقم قياسي جديد.. إيران تسجل 11780 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إنها سجلت 11780 إصابة جديدة بفيروس كورونا في رقم قياسي.

كما سجلت الوزارة 462 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال أمس.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيران ارتفع إلى 715068 شخصًا، بينهم 5601 حالة حرجة.

فيما بلغ عدد الوفيات 39664 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضافت أنه عدد المتعافین من الفیروس بلغ 536105 شخصا حتى الآن.