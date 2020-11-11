تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة خليفة بن سلمان

أعلن الديوان الملكي في البحرين، الأربعاء، وفاة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 84 عاما .

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #خليفه_بن_سلمان ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .