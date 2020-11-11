أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /الأربعاء/ شفاء 749 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع عدد حالات التعافي إلى 124 ألفا و905 حالات.
وأضاف الوزير - في بيان صحفي اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 749، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة الكويتي: شفاء 749 حالة مصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.