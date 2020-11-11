وزير الصحة الكويتي: شفاء 749 حالة مصابة بـ كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم /الأربعاء/ شفاء 749 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع عدد حالات التعافي إلى 124 ألفا و905 حالات.

وأضاف الوزير - في بيان صحفي اليوم - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 749، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.