نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم العزاب العالمي 11 نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل مئات الآلاف من الشباب على مستوى العالم بيوم العزاب العالمي وهو اليوم الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، ويرجع سبب اختيار تلك اليوم هو وتكرار رقم واحد في عدد ١١ من شهر ١١ الميلادي والعزلة المكون منها الأربع أرقام تدل على الحالة العزوبية والعزلة العاطفية، وتعتبر الصين أول من بدأت بهذا الإحتفال في التسعينات منذ عام 1993، حيثُ يحتفل مجموعة من الشباب بعزوبيتهم، وأن لديهم فرصة في إيجاد شريك الحياة المناسب وتوديع حياة العزوبية .

يوم العزاب العالمي

يعتبر هذا اليوم مناسبة كبرى للتسوق أون لاين عبر المتاجر العالمية ومن المتاجر الشهيرة التي حققت مليارات الأرباح في هذا اليوم عام 2017 المتجر الصيني “على بابا” الشهير حيثُ حققت متجر على بابا في العام الماضي مبيعات بحوالي 268 مليار ، ولقد أعلنت متاجر “على بابا” الإلكترونية عن توافرها هذا العام ما يَقرب من مليوني منتج للعملاء وهذا ضعف ما كان متوفر في العام الماضي، وعلى الرغم من تسمية اليوم “بيوم العزاب” أو باسم” الفروع العارية” إلا أن في عام 2011 تم تزويج حوالي 4000 حالة زواج في منطقة بكين أي بمتوسط 700 حالة زواج.

والجدير ذكره أن كانت بدايات الإحتفال بيوم العزاب العالمي هو إحتفال مجموعة من شباب الجامعة الغير متزوجين من مدينة ناجينج الصينية كنوع من التعاطف مع حالتهم العزوبية، ومن ثم بدأت الفكرة تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية الصينية ومنها إلى جميع أنحاء العالم واصبح كلا الجنسين يحتفلون بهذا اليوم بعد أن كان مقتصراً على الشباب فقط.

الإحتفال بيوم العزاب العالمي

يبدء الإحتفال بدايةً من منتصف الليل حتى طوال يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر ويتم إذاعة حفلات موسيقية ضخمة عبر التليفزيون، كما يعتبر الإحتفال بيوم العزاب العالمي أو كما يطلق عليه الفروع العارية فرصة كبيرة في التعرف بين الشباب وتكوين صدقات جديدة، ومن المعروف أن هاشتاج #يوم_العزاب_العالمي يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي في هذا اليوم من كل عام في جميع أنحاء العالم، حيثُ يغرد الكثير من الشباب عبر صفحاتهم على موقع التواصل الإجتماعي توتير معبرون عن هذا اليوم.