الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على مدينة الحمرة في إقليم تيجراي

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الأربعاء، سيطرته على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تيجراي، شمالي البلاد، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، ألقت السلطات الإثيوبية، اليوم الأربعاء، القبض على 17 ضابطا في الجيش بتهمة الخيانة والتواطؤ مع سلطات إقليم تيجراي بشمال البلاد.

وبالأمس، أعلن الجيش الإثيوبي، سيطرته على مطار الحمرة في إقليم تيجراي.

توترت العلاقات بين تيجراي والحكومة الفيدرالية منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه في عام 2018، وتهميش جبهة تحرير تيجراي التي كانت ذات يوم من بيدها السلطة في إثيوبيا.

وقد اتخذت الحرب الأهلية في إثيوبيا منعطفًا جديدًا، مع ورود تقارير تفيد بزيادة استهداف عرقية التيجراي في العاصمة أديس أبابا، خلال الأيام الأخيرة، هذا عن رفض الحكومة التي يقودها آبي أحمد وقف إطلاق النار.

وأعلنت الإذاعة الحكومية الإثيوبية "فانا"، اليوم الثلاثاء، مقتل 550 شخصًا من قوات الحكومة المحلية بإقليم تيجراي، في هجمات الجيش الإثيوبي على الإقليم، والتي تمت بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

وقالت الإذاعة الإثيوبية، إن الجيش الإثيوبي تمكن من قتل 29 عنصرًا من القوات الخاصة، فيما استسلم عدد آخر من قوات تيجراي، دون أن تذكر أي خسائر من جانب قوات الجيش الإثيوبي.

وكشفت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن شروطها لوقف عمليات الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي، والتي أسفرت عن مقتل المئات ونزوح الآلاف.

وقال رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل الخاص بحالة الطوارئ بسبب النزاع في إقليم تيجراي، إن مفاوضات السلام ممكنة مع الحكومة المحلية في تيجراي، في حال فقط تم تدمير المعدات العسكرية، وإطلاق سراح المسئولين الفيدراليين، إضافة إلى حبس قادة الإقليم، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.