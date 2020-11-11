تصعيد خطير.. الجيش الإثيوبي يسيطر على مدينة الحمرة في إقليم تيجراي

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، بأن الجيش الإثيوبي سيطر على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تيجراي شمالي البلاد.

وكانت السلطات الإثيوبية ألقت، اليوم الأربعاء، القبض على 17 ضابطا في الجيش بتهمة الخيانة والتواطؤ مع سلطات إقليم تيجراي بشمال البلاد.

يأتي ذلك في خضم توتر العلاقات بين تيجراي والحكومة الفيدرالية منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه في عام 2018، وتهميش جبهة تحرير تيجراي التي كانت ذات يوم من بيدها السلطة في إثيوبيا.

واتخذت الحرب الأهلية في إثيوبيا منعطفًا جديدًا، مع ورود تقارير تفيد بزيادة استهداف عرقية التيجراي في العاصمة أديس أبابا، خلال الأيام الأخيرة، وسط رفض الحكومة التي يقودها آبي أحمد وقف إطلاق النار.

وأعلنت الإذاعة الحكومية الإثيوبية "فانا"، أمس الثلاثاء، مقتل 550 شخصًا من قوات الحكومة المحلية بإقليم تيجراي، في هجمات الجيش الإثيوبي على الإقليم، والتي تمت بأمر من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام.

وقالت الإذاعة الإثيوبية، إن الجيش الإثيوبي تمكن من قتل 29 عنصرًا من القوات الخاصة، فيما استسلم عدد آخر من قوات تيجراي، دون أن تذكر أي خسائر من جانب قوات الجيش الإثيوبي.

وكشفت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، عن شروطها لوقف عمليات الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي، والتي أسفرت عن مقتل المئات ونزوح الآلاف.

وقال رضوان حسين، المتحدث باسم فريق العمل الخاص بحالة الطوارئ بسبب النزاع في إقليم تيجراي، إن مفاوضات السلام ممكنة مع الحكومة المحلية في تيجراي، في حال فقط تم تدمير المعدات العسكرية، وإطلاق سراح المسئولين الفيدراليين، إضافة إلى حبس قادة الإقليم، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.