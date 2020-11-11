بعد اعتداء جدة.. السفارة الكويتية فى السعودية تصدر بيانا تحذيرا لمواطنيها بالمملكة

أصدرت سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية بيانا عاجلا طالبت فيه المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن السعودية ضرورة الإلتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات السعودية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعت السفارة الكويتية في بيان لها اليوم المواطنين إلى الإلتزام بالقرارات المتعلقة بإجراءات التباعد الإجتماعي وضرورة الإلتزام بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية الى جانب الإلتزام بالبرتوكولات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية لمكافحة إنتشار کوفید (19).

وحثت السفارة المواطنين في حال حاجتهم إلى أي مساعدة التواصل معها على الرقم التالي (00966500554256)

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد اعلنت أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة.

واوضحت الإمارة في بيان لها بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

واشارت الوكالة إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية".

كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة غير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

​وقالت الخارجية الفرنسية اليوم إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، ، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته "فرانس بريس" أنه "تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى".