اتفاق جديد بين إسرائيل ولبنان ضمن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع لبنان على عقد جولة جديدة من محادثات ترسيم الحدود البحرية الشهر المقبل.

وقال أوفير جندلمان في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "البعثة الإسرائيلية للمحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أنهت اليوم جولة المحادثات الثالثة مع البعثة اللبنانية التي عقدت في قاعدة اليونوفيل في الناقورة".

وأضاف أن: "شارك في اللقاء الوسيط الأمريكي جون دروشر حيث تم الاتفاق في ختام الجولة على عقد جولة محادثات أخرى خلال الشهر القادم".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقا أنها استندت الى تقديرات خاطئة.

وانطلقت اليوم الأربعاء الجولة الثالثة من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين جنوب لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة.