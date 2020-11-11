بعد هجوم جدة.. فرنسا تحذ رعاياها المتواجدين في الإمارات

حذرت السفارة الفرنسية في الإمارات، اليوم الأربعاء، رعاياها المقيمين في فرنسا وناشدتهم بتوخي الحذر واليقظة خاصة في "المناطق السياحية وجاليات المغتربين" بعد هجوم في مدينة جدة السعودية.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان، إنها على اتصال بالسلطات الإماراتية التي لا تزال ملتزمة بضمان مستوى عال من الأمن للجالية الفرنسية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة. وأوضحت الإمارة في بيان لها بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين". وأشارت الوكالة إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية". كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة. ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

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