جريمة ضد الإنسانية.. متشددون يذبحون 50 مواطنا شمالي موزمبيق

لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم ذبحا على يد مسلحين متشددين شمالي موزمبيق، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت تقارير نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" إن المسلحين حولوا ملعبا لكرة القدم إلى ساحة إعدام، حيث ذبحوا المدنيين وقطعوا جثثهم.

وتعد هذه الجريمة هي الأحدث ضمن الجرائم التي ارتكبها المتشددون في مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق منذ عام 2017.

وتسببت هذه الجرائم في مقتل ما يقرب من 2000 شخص وهروب نحو 430 ألف مواطن منذ هذه المقاطعة الواقعة ضمن إقليم أغلبه من المسلمين.

وذكرت التقارير الصحفية أن هذا التنظيم الإرهابي تربطه علاقة بتنظيم داعش الإرهابي، الذي يبحث عن موطئ قدم له في منطقة الجنوب الإفريقي.