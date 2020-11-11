نتائج مجلس الشيوخ الأمريكي.. الجمهوريين 50 مقعدا والديمقراطيين 48 مقعدا

أظهرت نتائج التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، حصول الحزب الجمهوري على 50 مقعدا، وذلك عقب الحصول على مقعد جديد في آلاسكا، بينما حصد الحزب الديمقراطي على 48 مقعدا، في حين تم تأجيل حسم مقعدين في ولاية جورجيا إلى أول يناير المقبل.

وتواجه جولة انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ بولاية جورجيا في يناير القادم بعض المشكلات الصعبة، حيث تشهد العاصمة واشنطن خلال الأسابيع القليلة القادمة بعض الأحداث سوف تؤثر على اختيارات الناخبين فى ولاية جورجيا.

ووفقًا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، يبدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن المتقدم على منافسة بفارق عشرة آلاف صوت في طريقه للفوز بولاية جورجيا، ولذلك قرر دونالد ترامب قضاء بعض الوقت في جورجيا خلال الأسابيع المقبلة.

وحتى الآن يرفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التنازل عن الانتخابات الرئاسية بمزاعم تزوير الأصوات والتلاعب بالانتخابات.

وتناول أعضاء الحزب الجمهورى السناتور ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر تعليقات الرئيس ترامب التي ألقت بظلال من الشك على شرعية نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ بيانًا مشتركًا يوم الاثنين الماضى يطالبون من براد رافينسبيرجر وزير خارجية جورجيا (الجمهورى) الاستقالة بسبب الإخفاقات المزعومة من إدارة حملة ترامب.