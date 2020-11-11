تحرك عاجل من القوات المسلحة الأردنية.. ماذا يحدث؟

أفادت وكالة الأنباء الاردنية بترا ببدء القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي، بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على جميع مداخل ومخارج محافظات المملكة، بالمشاركة مع مختلف الأجهزة الأمنية ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لمواجهة جائحة كورونا.
وأفادت الوكالة الاردنية ان ذلك يأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في المحافظات كافة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من أعداد الإصابات اليومية، وإتاحة المجال لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي.
وبدأ حظر التجوّل الشامل بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الثلاثاء، ولمدة أربعة أيام ينتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل.
ويستثنى للخروج فقط الجهات المعلن عنها من قبل الحكومة وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
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