عداد كورونا حول العالم.. أكثر من 51 مليون إصابة و1.2 مليون وفاة

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم وصلت إلى مليون و275 ألف و113 حالة وفاة، كما وصلت الإصابات إلى 51 مليونا و531 ألف و660 حالة إصابة حتى الان.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.

وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حد لجائحة كورونا".

وتابعت: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".

وأعلنت شركة فايزر الألمانية، أن لقاحها ضد كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 90٪ خلال الاختبارات السريرية؛ مما أثار آمال في إنهاء أشهر الاضطراب الذي فرضه فيروس كورونا.