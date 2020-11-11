شاهد.. أول فيديو لمصاب بـ اعتداء جدة

تداول عدد من النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء زيارة محافظ جدة لاحد مصابي حادث اعتداء جدة حيث تحدثا معا باللغة الإنجليزية للاطمئنان علي صحته بعد تعرضه للإصابة في موقع الحادث.

وكان الأمير السعودي، مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، اليوم الاربعاء، قد توجه إلى مستشفى متخصص في المحافظة، للإطمئنان على المصابين الذين سقطوا في الهجوم الذي وقع اليوم في المحافظة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ورافق المحافظ في الزيارة، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وبعض المختصين.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة.

وأوضحت الإمارة في بيان لها بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية".

كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

​وقالت الخارجية الفرنسية اليوم إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".