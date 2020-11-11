اعتداء جدة.. بيان عاجل لسفارات أوروبية

أدانت سفارة فرنسا ودول غربية أخرى هجوما بعبوة ناسفة على احتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بأحد المقابر بمدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان مشترك لسفارات فرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليونان، وإيطاليا أن سفارات تلك الدول، "والتي كانت مرتبطة بذلك الاحتفال، تدين بشدة ذلك الهجوم الجبان وغير المبرر والمشين على الأبرياء".

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ووجه البيان الشكر "لفرق الاستجابة السريعة السعودية التي ساعدت الأشخاص المتواجدين بالمكان"، معربا عن دعم تلك الدول للسعودية "في تحقيقها بشأن ذلك الهجوم ومقاضاة مدبريه".

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة أمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

وكانت الخارجية الفرنسية قد قالت اليوم إن "هجوما بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان نقلته "فرانس بريس" أنه "تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى".

​وأشارت إلى أن "الهجوم وقع أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف في الحادي عشر من تشرين الثاني".

وفي السياق دعت السفارة الفرنسية في الإمارات، اليوم الأربعاء، رعاياها إلى توخي الحذر بعد الهجوم الذي حدث اليوم في مدينة جدة السعودية، واستهدف مقبرة لغير المسلمين في المملكة.