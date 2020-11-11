الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات

رد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التي قال فيها إنه "حان الوقت للقيادة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات بدون أعذار".

وذكر أبو ردينة أن "القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".

ودعا غانتس يوم أمس خلال جلسة للكنيست القيادة الفلسطينية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات "بدون شروط مسبقة".

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة الفلسطينيين إلى الانضمام مباشرة إلى المفاوضات مع إسرائيل، من أجل التوصل لحل نهائي للأزمة القائمة منذ سنوات.

وفي أغسطس الماضي، أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب محادثات في إسرائيل والضفة الغربية في مسعى لاستئناف مفاوضات السلام في المنطقة.

وكانت إسرائيل قررت تجميد ضم الأراضي الفلسطينية، في أعقاب اتصال هاتفي ثلاثي جمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الأميركي المنتهية ولاية، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

واعتبر مراقبون القرار خطوة إيجابية وانفراجا كبيرا في العلاقات العربية الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام المفاوضات ويعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.