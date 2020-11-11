ترامب يكشف بـ الأدلة : أموات احتسبت أصواتهم فى الانتخابات الأمريكية

نشر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته فى الحكم، بعد إعلان فوز منافسه الديمقراطى جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، تغريدة أكد من خلالها أن هناك أصوات لناخبين متوفين ضمن عمليات الفرز.





ونشرت صفحة خاصة بحملة ترامب على "فيسبوك" صورة لسيدة توفيت وظهر اسمها فى عمليات الفرز. وعلقت الصفحة: "تم تسجيل السيدة ديبورا جان كريستيانسن من روزويل، جورجيا للتصويت فى 5 أكتوبر، ثم صوتت فى الانتخابات.. المشكلة الوحيدة؟ أنها توفيت قبل عام ونصف، فى مايو 2019.. للأسف، السيدة كريستيانسن ضحية لتزوير الانتخابات".

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