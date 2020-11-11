الأسد: الضغوط الأميركية والعقوبات تعيق عودة اللاجئين السوريين

دمشق ـ الوطن: قال الرئيس السوري بشار الأسد إن العقوبات الأميركية وضغوط واشنطن على الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا في عزوف أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري هربوا من الصراع عن العودة. وقال الأسد خلال مؤتمر في دمشق شاركت موسكو في استضافته “هناك عقبات كبيرة، فإضافة للضغوط التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في الخارج لمنعهم من العودة فإن العقوبات الاقتصادية اللاشرعية والحصار المفروض من قبل النظام الأميركي وحلفائه تعيق جهود مؤسسات الدولة السورية التي تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق التي دمرها الإرهاب بحيث يمكن للاجئين العودة والعيش حياة كريمة بظروف طبيعية”.

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